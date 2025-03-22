Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

На Херсонщині та Донеччині за добу троє загиблих та понад 20 поранених

Роман ПетренкоСубота, 22 березня 2025, 08:25
На Херсонщині та Донеччині за добу троє загиблих та понад 20 поранених
донеччина, фото: ДСНС

Лише за добу 21 березня у Херсонській та Донецькій області росіяни вбили трьох цивільних, ще 23 поранено.

Джерело: Херсонська ОВА, Донецька ОВА

Деталі: Загалом за 21 березня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці та Федорівці.

Реклама:

Ще 9 людей в області за добу дістали поранення.

Тим часом на Херсонщині через російську агресію 1 людина загинула, ще 14 - дістали поранення.

У п’ятницю, за даними влади, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили  багатоповерхівку та 7 приватних будинків.Також окупанти понівечили приватні автомобілі та поцілили по території кладовища.

РЕКЛАМА:

Херсонська областьДонецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Парижі стартувала зустріч "коаліції рішучих" щодо підтримки України
Стефанчук передчасно закрив засідання Ради через суперечки в залі
КМДА заперечує інформацію СБУ про збитки на 60 мільйонів
інфографікаПонад дві третини українців довіряють Зеленському – КМІС
фотоЗатримана в Молдові Гуцул просить Путіна захистити Гагаузію та домогтися її звільнення з-під варти
відеоВтеча Комарницького: до кордону ексдепутата везли під прикриттям машини "вантаж 200"
Усі новини...
Херсонська область
Росіяни скинули вибухівку з дрона у Білозерці: постраждали дві людини
ГУР: У Скадовську вибухнуло авто з двома російськими офіцерами
Російський дрон атакував мешканку Херсонщини: вона в комі
Останні новини
14:24
Біля Хургади затонув батискаф з російськими туристами: є загиблі – генконсульство РФ
14:11
SpaceX приховувала, що залучає інвестиції з Китаю через офшори
14:10
Макрон поговорив із Трампом перед зустріччю "коаліції рішучих"
14:06
відеоРосіяни обстріляли центр Херсона: загинула жінка, є поранений
13:52
Українські лижні акробати стали віцечемпіонами світу в командних змаганнях
13:40
За 3 роки за участі Нацполіції екстрадували в Україну 151 порушника закону – відповідь на запит
13:28
В проєкті угоди з США йдеться про усі копалини на території України – нардеп
13:16
У львівському "Охматдиті" провели службове розслідування через примушування пацієнтки купувати ліки
13:15
У Парижі стартувала зустріч "коаліції рішучих" щодо підтримки України
13:10
Ворог намагається витіснити ЗСУ з Курщини: Сирський перевірив обстановку на Сумщині
Усі новини...
Реклама:
Реклама: