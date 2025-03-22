На Херсонщині та Донеччині за добу троє загиблих та понад 20 поранених

Лише за добу 21 березня у Херсонській та Донецькій області росіяни вбили трьох цивільних, ще 23 поранено.

Джерело: Херсонська ОВА, Донецька ОВА

Деталі: Загалом за 21 березня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці та Федорівці.

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Ще 9 людей в області за добу дістали поранення.

Тим часом на Херсонщині через російську агресію 1 людина загинула, ще 14 - дістали поранення.

У п’ятницю, за даними влади, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків.Також окупанти понівечили приватні автомобілі та поцілили по території кладовища.