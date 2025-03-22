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На Херсонщине и Донетчине за сутки трое погибших и более 20 раненых

Роман ПетренкоСуббота, 22 марта 2025, 08:25
На Херсонщине и Донетчине за сутки трое погибших и более 20 раненых
донетчина, фото: ГСЧС

Только за сутки 21 марта в Херсонской и Донецкой области россияне убили трех гражданских, еще 23 ранены.

Источник: Херсонская ОВА, Донецкая ОВА

Детали: Всего за 21 марта россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Константиновке и Федоровке.

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Еще 9 человек в области за сутки получили ранения.

Между тем на Херсонщине из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 14 - получили ранения.

В пятницу, по данным властей, российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 7 частных домов. также оккупанты повредили частные автомобили и попали по территории кладбища.

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Херсонская областьДонецкая область
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