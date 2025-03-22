Росіяни запустили 179 безпілотників – сотню збито силами ППО

У ніч на 22 березня противник атакував 179 ударними БпЛА, з них вдалося збити 100.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Ще 63 безпілотники визнані "локаційно втраченими".

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Росіяни запускали дрони з Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Чауди.

Підтверджено збиття 100 безпілотників на півдні, півночі та в центрі країни.

Зазначається, що внаслідок російської атаки постраждали Запоріжжя, Харківщина, Сумщина та Київщина.