Росіяни запустили 179 безпілотників – сотню збито силами ППО
Субота, 22 березня 2025, 08:39
У ніч на 22 березня противник атакував 179 ударними БпЛА, з них вдалося збити 100.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: Ще 63 безпілотники визнані "локаційно втраченими".
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Росіяни запускали дрони з Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Чауди.
Підтверджено збиття 100 безпілотників на півдні, півночі та в центрі країни.
Зазначається, що внаслідок російської атаки постраждали Запоріжжя, Харківщина, Сумщина та Київщина.