Россияне запустили 179 беспилотников - сотня сбита силами ПВО
Суббота, 22 марта 2025, 08:39
В ночь на 22 марта противник атаковал 179 ударными БпЛА, из них удалось сбить 100.
Источник: Воздушные силы
Детали: Еще 63 беспилотника признаны "локационно потерянными".
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Россияне запускали дроны из Миллерово, Приморско-Ахтарска и Чауды.
Подтверждено сбитие 100 беспилотников на юге, севере и в центре страны.
Отмечается, что в результате российской атаки пострадали Запорожье, Харьковская, Сумская и Киевская области.
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