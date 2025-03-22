Россияне запустили 179 беспилотников - сотня сбита силами ПВО

В ночь на 22 марта противник атаковал 179 ударными БпЛА, из них удалось сбить 100.

Источник: Воздушные силы

Детали: Еще 63 беспилотника признаны "локационно потерянными".

Реклама:

Россияне запускали дроны из Миллерово, Приморско-Ахтарска и Чауды.

Подтверждено сбитие 100 беспилотников на юге, севере и в центре страны.

Отмечается, что в результате российской атаки пострадали Запорожье, Харьковская, Сумская и Киевская области.