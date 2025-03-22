Зеленський відвідав командний пункт на Донеччині
Президент Володимир Зеленський 22 березня оприлюднив відео свого візиту в Донецьку область.
Джерело: Зеленський у Facebook
Деталі: Президент відвідав відому стелу при в'їзді на Донеччину, а також стелу на честь Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла.
Глава держави там зустрівся з українськими захисниками.
З ним візит здійснив заступник очільника Офісу президента, екскомандир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Павло Паліса.
Зеленський відвідав командний пункт тактичної групи "Покровськ" і зустрівся із командирами "Лінії дронів", що обʼєднала найкращі безпілотні підрозділи ЗСУ.
Пряма мова Зеленського: "Заслухав доповідь про оборону Покровського напрямку, оперативну обстановку, виконання завдань. Відзначив наших воїнів державними нагородами.
Командири Мадяр, Ахіллес, Хасан, Верес і Земляк доповіли про перші результати роботи "Лінії дронів" під час операції на Курщині, а також на Донецькому й інших важливих напрямках".
Пряма мова Зеленського: "Дякую всім нашим захисникам і захисницям. Шана всім полеглим героям.
Дякую всім, хто допомагає Україні та підтримує нас".