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Зеленський відвідав командний пункт на Донеччині

Роман ПетренкоСубота, 22 березня 2025, 11:51
Зеленський відвідав командний пункт на Донеччині
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський 22 березня оприлюднив відео свого візиту в Донецьку область.

Джерело: Зеленський у Facebook

Деталі: Президент відвідав відому стелу при в'їзді на Донеччину, а також стелу на честь Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла.

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Глава держави там зустрівся з українськими захисниками.

З ним візит здійснив заступник очільника Офісу президента, екскомандир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Павло Паліса.

Зеленський відвідав командний пункт тактичної групи "Покровськ" і зустрівся із командирами "Лінії дронів", що обʼєднала найкращі безпілотні підрозділи ЗСУ.

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Пряма мова Зеленського: "Заслухав доповідь про оборону Покровського напрямку, оперативну обстановку, виконання завдань. Відзначив наших воїнів державними нагородами.

Командири Мадяр, Ахіллес, Хасан, Верес і Земляк доповіли про перші результати роботи "Лінії дронів" під час операції на Курщині, а також на Донецькому й інших важливих напрямках". 

Пряма мова Зеленського: "Дякую всім нашим захисникам і захисницям. Шана всім полеглим героям.

Дякую всім, хто допомагає Україні та підтримує нас".

ЗеленськийДонецька область
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