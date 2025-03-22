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Зеленский посетил командный пункт в Донецкой области

Роман ПетренкоСуббота, 22 марта 2025, 11:51
Зеленский посетил командный пункт в Донецкой области
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский 22 марта обнародовал видео своего визита в Донецкую область.

Источник: Зеленский в Facebook

Детали: Президент посетил известную стелу при въезде в Донецкую область, а также стелу в честь Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло.

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Глава государства там встретился с украинскими защитниками.

С ним визит совершил заместитель главы Офиса президента, экс-командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса.

Зеленский посетил командный пункт тактической группы "Покровск" и встретился с командирами "Линии дронов", объединившей лучшие беспилотные подразделения ВСУ.

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Прямая речь Зеленского: "Заслушал доклад об обороне Покровского направления, оперативной обстановке, выполнении задач. Отметил наших воинов государственными наградами.

Командиры Мадяр, Ахиллес, Хасан, Верес и Земляк доложили о первых результатах работы "Линии дронов" во время операции на Курщине, а также на Донецком и других важных направлениях".

Прямая речь Зеленского: "Спасибо всем нашим защитникам и защитницам. Дань уважения всем павшим героям.

Спасибо всем, кто помогает Украине и поддерживает нас".

ЗеленскийДонецкая область
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