Зеленский посетил командный пункт в Донецкой области
Президент Владимир Зеленский 22 марта обнародовал видео своего визита в Донецкую область.
Источник: Зеленский в Facebook
Детали: Президент посетил известную стелу при въезде в Донецкую область, а также стелу в честь Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло.
Глава государства там встретился с украинскими защитниками.
С ним визит совершил заместитель главы Офиса президента, экс-командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса.
Зеленский посетил командный пункт тактической группы "Покровск" и встретился с командирами "Линии дронов", объединившей лучшие беспилотные подразделения ВСУ.
Прямая речь Зеленского: "Заслушал доклад об обороне Покровского направления, оперативной обстановке, выполнении задач. Отметил наших воинов государственными наградами.
Командиры Мадяр, Ахиллес, Хасан, Верес и Земляк доложили о первых результатах работы "Линии дронов" во время операции на Курщине, а также на Донецком и других важных направлениях".
Прямая речь Зеленского: "Спасибо всем нашим защитникам и защитницам. Дань уважения всем павшим героям.
Спасибо всем, кто помогает Украине и поддерживает нас".