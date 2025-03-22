Дитина померла у стоматолога в Києві
Субота, 22 березня 2025, 13:44
Поліцейські встановлюють обставини смерті семирічного хлопчика у столичній приватній клініці.
Джерело: відділ комунікації поліції Києва
Деталі: За попередньою інформацією, у дитини зупинилося серце після введення йому наркозу на прийомі у лікаря-стоматолога.
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На місці працювала бригада швидкої медичної допомоги, які протягом двох годин намагалися реанімувати хлопчика, на жаль, дитина померла.
Дослівно: "Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи Святошинського управління поліції та столичного главку, судово-медичний експерт та працівники ювенальної поліції.
Обставини події з’ясовуються, вирішується питання щодо правової кваліфікації події".