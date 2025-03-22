Ребенок умер у стоматолога в Киеве
Суббота, 22 марта 2025, 13:44
Полицейские устанавливают обстоятельства смерти семилетнего мальчика в столичной частной клинике.
Источник: отдел коммуникации полиции Киева
Детали: По предварительной информации, у ребенка остановилось сердце после введения ему наркоза на приеме у врача-стоматолога.
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На месте работала бригада скорой медицинской помощи, которые в течение двух часов пытались реанимировать мальчика, к сожалению, ребенок умер.
Дословно: "Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы Святошинского управления полиции и столичного главка, судебно-медицинский эксперт и работники ювенальной полиции.
Обстоятельства происшествия выясняются, решается вопрос о правовой квалификации события".
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