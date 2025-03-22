Ребенок умер у стоматолога в Киеве

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти семилетнего мальчика в столичной частной клинике.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Детали: По предварительной информации, у ребенка остановилось сердце после введения ему наркоза на приеме у врача-стоматолога.

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На месте работала бригада скорой медицинской помощи, которые в течение двух часов пытались реанимировать мальчика, к сожалению, ребенок умер.

Дословно: "Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы Святошинского управления полиции и столичного главка, судебно-медицинский эксперт и работники ювенальной полиции.

Обстоятельства происшествия выясняются, решается вопрос о правовой квалификации события".