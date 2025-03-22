ДПСУ посилила технікою та авіацією найвразливіші ділянки на Закарпатті

Для охорони кордону на Закарпатті задіяли додаткові сили, зокрема, пілотовану авіацію.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Уточнюється, що прикордонники посилили найбільш вразливі ділянки на кордоні з Румунією та Угорщиною.

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Дослівно ДПСУ: "Під час патрулювань військовослужбовці ДПСУ використовуватимуть сучасну автомобільну та спеціальну техніку, безпілотну й пілотовану авіацію, а також інші спецзасоби.

Це дозволить ефективніше протидіяти правопорушенням і швидко реагувати на загрози".

Нагадаємо: Прикордонники знайшли двох окремо один від одного виснажених порушників кордону в Карпатах, які прямували у Румунію.