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ГПСУ усилила техникой и авиацией уязвимые участки на Закарпатье

Роман ПетренкоСуббота, 22 марта 2025, 15:20
ГПСУ усилила техникой и авиацией уязвимые участки на Закарпатье
фото: ГПСУ

Для охраны границы на Закарпатье задействовали дополнительные силы, в частности, пилотируемую авиацию.

Источник: ГПСУ

Детали: Уточняется, что пограничники усилили наиболее уязвимые участки на границе с Румынией и Венгрией.

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Дословно ГПСУ: "Во время патрулирования военнослужащие ГПСУ будут использовать современную автомобильную и специальную технику, беспилотную и пилотируемую авиацию, а также другие спецсредства.

Это позволит эффективнее противодействовать правонарушениям и быстро реагировать на угрозы".

Напомним: Пограничники нашли двух отдельно друг от друга истощенных нарушителей границы в Карпатах, которые направлялись в Румынию.

Пограничная службаЗакарпатье
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