Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

Росіяни вбили 3 цивільних у Покровську

Катерина ТищенкоСубота, 22 березня 2025, 19:09
Росіяни вбили 3 цивільних у Покровську
наслідки обстрілу Покровська, фото: Вадим Філашкін у Telegram

Внаслідок ворожого обстрілу Покровська у суботу загинули троє цивільних, ще одна людина дістала поранення.

Джерело: Донецька обласна прокуратура, голова Донецької ОДА Вадим Філашкін

Дослівно прокуратура: "22 березня 2025 року, о 13:30, війська держави-агресора вкотре обстріляли Покровськ. На вулиці в одному з житлових кварталів загинув 41-річний чоловік.

Реклама:

Крім того, під час перебування біля будинку травмовано містянку 66 років. Отримані нею поранення виявились несумісними з життям – жінка померла під час евакуації з місця події".

Деталі: Тип зброї, використаної ворожою армією для атаки на місто, встановлюється.

Оновлено: О 18:50 голова Донецької ОДА Вадим Філашкін повідомив, що внаслідок обстрілу Покровська загинули 3 людей, ще одна дістала поранення.

РЕКЛАМА:

Крім того, у Краматорську поранено людину. У Розливі Великоновосілківської громади поранено 2 людини від удару FPV-дроном.

Донецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
За порушення правил мобілізації: 26 тисячам українців заблокували рахунки
Зеленський: Україна очікує реакції від США через російські удари по енергетиці в Херсоні
Зеленський про Віткоффа: Для українців ця людина з іншої планети
У Франції допускають розгортання миротворців у центрі України вздовж Дніпра – AP
Зеленський у Парижі заявив, що Росія готується до нових наступів на три області
Зеленський і Стармер після саміту в Парижі заявили, що зняття санкцій з РФ не на часі
Усі новини...
Донецька область
Зеленський відвідав командний пункт на Донеччині
На Херсонщині та Донеччині за добу троє загиблих та понад 20 поранених
DeepState: Росіяни просунулися біля кількох населених пунктів на Лиманському напрямку
Останні новини
22:08
Через російську атаку на Запоріжжя виникли пожежі, постраждав хлопець
21:59
Золото відреагувало 17 рекордом за рік на нові мита Трампа
21:47
Рада ЄС ввела нові санкції проти Білорусі через так звані вибори Лукашенка
21:36
ЗМІ: США призупинили фінансові внески до СОТ
21:34
МЗС: Перемир'я в Чорному морі не є відновленням зернової ініціативи
21:13
Анджеліна Джолі підтримала 14-річну українку, яка постраждала після російського удару
21:01
В Туреччині покарали чотири телеканали за висвітлення масових протестів
20:52
У Росії відреагували на євроінтеграційний закон у Вірменії: "На двох стільцях не всидять"
20:45
В Україні назвали автомобіль року: які моделі перемогли в інших номінаціях
20:42
У Кремлі вказали затриманій Гуцул на Європу після її прохань допомогти
Усі новини...
Реклама:
Реклама: