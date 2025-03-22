Росіяни вбили 3 цивільних у Покровську

Внаслідок ворожого обстрілу Покровська у суботу загинули троє цивільних, ще одна людина дістала поранення.

Джерело: Донецька обласна прокуратура, голова Донецької ОДА Вадим Філашкін

Дослівно прокуратура: "22 березня 2025 року, о 13:30, війська держави-агресора вкотре обстріляли Покровськ. На вулиці в одному з житлових кварталів загинув 41-річний чоловік.

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Крім того, під час перебування біля будинку травмовано містянку 66 років. Отримані нею поранення виявились несумісними з життям – жінка померла під час евакуації з місця події".

Деталі: Тип зброї, використаної ворожою армією для атаки на місто, встановлюється.

Оновлено: О 18:50 голова Донецької ОДА Вадим Філашкін повідомив, що внаслідок обстрілу Покровська загинули 3 людей, ще одна дістала поранення.

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Крім того, у Краматорську поранено людину. У Розливі Великоновосілківської громади поранено 2 людини від удару FPV-дроном.