Россияне убили 3 гражданских в Покровске

В результате вражеского обстрела Покровска в субботу погибли 3 гражданских, еще один человек получил ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура, председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин

Дословно: "22 марта 2025 года, в 13:30, войска государства-агрессора в очередной раз обстреляли Покровск. На улице в одном из жилых кварталов погиб 41-летний мужчина.

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Кроме того, во время пребывания возле дома травмирована горожанка 66 лет. Полученные ею ранения оказались несовместимыми с жизнью – женщина умерла во время эвакуации с места происшествия".

Детали: Тип оружия, использованного вражеской армией для атаки на город, устанавливается.

Обновлено: В 18:50 председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин сообщил, что в результате обстрела Покровска погибли 3 человека, еще один получил ранения.

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Кроме того, в Краматорске ранен человек. В Разливе Великоновоселковской громады ранены 2 человека от удара FPV-дроном.