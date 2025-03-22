Повітряні сили уразили пункт управління на Бєлгородщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ заявив про ураження 21 березня Повітряними силами ЗСУ пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області РФ.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Дослівно: "21 березня 2025 року Повітряні сили Збройних Сил України завдали успішного удару по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області РФ.

Реклама:

Незважаючи на те, що російські підрозділи застосовували посилені заходи маскування, українські льотчики ліквідували об’єкт противника.

У результаті удару знищено засоби зв’язку та інше технічне обладнання".

Деталі: У Генштабі зазначили, що ураження цього пункту управління суттєво послаблює можливості ворога для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Харківській областях.