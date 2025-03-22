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Повітряні сили уразили пункт управління на Бєлгородщині – Генштаб

Катерина ТищенкоСубота, 22 березня 2025, 18:37
Повітряні сили уразили пункт управління на Бєлгородщині – Генштаб
Глотово Бєлгородської області, Google maps

Генштаб ЗСУ заявив про ураження 21 березня Повітряними силами ЗСУ пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області РФ.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Дослівно: "21 березня 2025 року Повітряні сили Збройних Сил України завдали успішного удару по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області РФ.

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Незважаючи на те, що російські підрозділи застосовували посилені заходи маскування, українські льотчики ліквідували об’єкт противника.

У результаті удару знищено засоби зв’язку та інше технічне обладнання".

Деталі: У Генштабі зазначили, що ураження цього пункту управління суттєво послаблює можливості ворога для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Харківській областях.

ГенштабвійнаРосіяПовітряні сили ЗСУ
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