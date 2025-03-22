Воздушные силы поразили пункт управления на Белгородщине – Генштаб

Генштаб ВСУ заявил о поражении 21 марта Воздушными силами ВСУ пункта управления российской пограничной заставы в Глотово Белгородской области РФ.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "21 марта 2025 года Воздушные силы Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар по пункту управления российской пограничной заставы в Глотово Белгородской области РФ.

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Несмотря на то, что российские подразделения применяли усиленные меры маскировки, украинские летчики ликвидировали объект противника.

В результате удара уничтожены средства связи и другое техническое оборудование".

Детали: В Генштабе отметили, что поражение этого пункта управления существенно ослабляет возможности врага для ведения боевых действий против подразделений Сил обороны Украины в Сумской и Харьковской областях.