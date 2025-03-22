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На Харківщині росіяни поранили ще 4 цивільних, одна жінка у важкому стані

Катерина ТищенкоСубота, 22 березня 2025, 18:57
На Харківщині росіяни поранили ще 4 цивільних, одна жінка у важкому стані
ілюстративне фото Getty Images

Внаслідок обстрілу с. Олександрівка на Харківщині в суботу поранено трьох цивільних, також чоловік дістав поранення у Вовчанську внаслідок удару дроном.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Увечері ворог здійснив обстріл с. Олександрівка Золочівського району.

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На цю хвилину відомо про поранення трьох цивільних.

Одна з постраждалих – 50-річна жінка, яка отримала тяжкі множинні поранення. Лікарі борються за її життя".

Деталі: Перед цим Синєгубов повідомив, що ворог вдарив дроном по Вовчанську. 72-річний чоловік, який годував тварин, отримав вибухове поранення, його госпіталізували.

Харківська областьвійна
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