На Харківщині росіяни поранили ще 4 цивільних, одна жінка у важкому стані
Субота, 22 березня 2025, 18:57
Внаслідок обстрілу с. Олександрівка на Харківщині в суботу поранено трьох цивільних, також чоловік дістав поранення у Вовчанську внаслідок удару дроном.
Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram
Пряма мова: "Увечері ворог здійснив обстріл с. Олександрівка Золочівського району.
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На цю хвилину відомо про поранення трьох цивільних.
Одна з постраждалих – 50-річна жінка, яка отримала тяжкі множинні поранення. Лікарі борються за її життя".
Деталі: Перед цим Синєгубов повідомив, що ворог вдарив дроном по Вовчанську. 72-річний чоловік, який годував тварин, отримав вибухове поранення, його госпіталізували.