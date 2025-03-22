На Харьковщине россияне ранили еще 4 гражданских, одна женщина в тяжелом состоянии

В результате обстрела с. Александровка на Харьковщине в субботу ранены трое гражданских, также мужчина получил ранения в Волчанске в результате удара дроном.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Вечером враг совершил обстрел с. Александровка Золочевского района.

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На эту минуту известно о ранении трех гражданских.

Одна из пострадавших – 50-летняя женщина, которая получила тяжелые множественные ранения. Врачи борются за ее жизнь".

Детали: Перед этим Синегубов сообщил, что враг ударил дроном по Волчанску. 72-летний мужчина, который кормил животных, получил взрывное ранение, его госпитализировали.