Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

Президент Чехії вважає угоду з США про копалини частиною гарантій безпеки для України

Ірина Кутєлєва, Катерина ТищенкоСубота, 22 березня 2025, 20:19
Президент Чехії вважає угоду з США про копалини частиною гарантій безпеки для України
Петр Павел, фото Getty Images

Президент Чехії Петр Павел вважає, що гарантії безпеки для України можуть складатися з двох компонентів: угоди зі США про корисні копалини та стабілізаційних військових сил від європейських країн.

Джерело: Павел заявив в інтерв'ю "Європейській правді"

Деталі: Говорячи про потенційну угоду між Україною і США, чеський президент зазначив, що через присутність американського бізнесу в Україні "то можна очікувати, що вони (США – ред.) захищатимуть ці інтереси".

Реклама:

Інша складова гарантій, за словами Павела, буде з боку європейських країн, які "задекларували готовність підтримувати Україну".

"І зараз ми говоримо переважно про новостворену так звану "коаліцію рішучих" держав, які можуть і хочуть спрямувати стабілізаційні військові сили в Україну, коли буде досягнута мирна угода", – сказав він.

У відповідь на запитання, чому серед гарантій безпеки він не бачить членство України в НАТО, Павел вказав на позицію президента США Дональда Трампа з цього питання.

РЕКЛАМА:

"Ми вже побачили, що американський президент відкинув варіант швидкого вступу України до НАТО. Якщо це стає перешкодою у досягненні мирної угоди, то нехай так і буде. Зрештою, членство в НАТО – це не питання кількох місяців. Для цього знадобиться більше часу", – зазначив президент Чехії.

Водночас він додав, що не варто взагалі знімати з розгляду це питання.

"Давайте залишимо це питання відкритим на майбутнє, адже політики приходять і йдуть. У США буде інша влада за три роки. І ми можемо побачити іншу точку зору за нової адміністрації", – резюмував Павел.

Що передувало: 20 березня британський премʼєр-міністр Кір Стармер відзначив необхідність гарантування будь-якої потенційної угоди про завершення війни в Україні, бо без цього Росія її порушить.

На цьому тлі міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що господар Кремля Владімір Путін не матиме права вето у питанні потенційного розгортання іноземних військ в Україні.

Дивіться інтерв’ю Петра Павела "ЄвроПравді" в оригіналі або з українським перекладом.

ЧехіяСШАгарантії безпекиЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
РФ завдала удару по об'єктах "Нафтогазу", постраждав газовидобуток
оновлено, відеоУ М'янмі і Таїланді стався потужний землетрус: 16 людей загинули, ще близько 250 постраждали
Уряд отримав нову угоду про надра із США: кажуть, це "робоча версія"
Нова угода про надра з США може суперечити євроінтеграції України – ЄП
Трамп перетинає "червоні лінії": в угоді про надра вимагають повернути США всю допомогу з відсотками
Суд заборонив адміністрації Трампа видаляти повідомлення із скандального чату в Signal
Усі новини...
Чехія
Президент Чехії прибув до Києва
Президент Чехії відвідав Одесу під час масованої російської атаки
Президент Чехії вірить, що в разі війни люди візьмуть до рук зброю
Останні новини
13:11
Росія посилює штурми на Запоріжжі, прагнучи просування – Волошин
13:09
У США дитина поскаржилася няні на "монстра" під ліжком: виявилося, там переховувався чоловік
12:58
Чи повинні військові з бойовим досвідом проходити 45 днів БЗВП – Генштаб розставив крапки над "і"
12:49
Facebook повертає можливість слідкувати лише за постами друзів
12:40
Збитки для України від російської агресії з 2014 року становлять трильйон доларів
12:32
РФ завдала удару по об'єктах "Нафтогазу", постраждав газовидобуток
12:30
Петиція екологів про ветування скандального закону про землю набрала потрібну кількість підписів
12:21
оновлено, відеоУ М'янмі і Таїланді стався потужний землетрус: 16 людей загинули, ще близько 250 постраждали
12:21
мапаНа вихідних в Україні подекуди дощитиме
12:16
Уряд отримав нову угоду про надра із США: кажуть, це "робоча версія"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: