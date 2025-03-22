Президент Чехії вважає угоду з США про копалини частиною гарантій безпеки для України

Президент Чехії Петр Павел вважає, що гарантії безпеки для України можуть складатися з двох компонентів: угоди зі США про корисні копалини та стабілізаційних військових сил від європейських країн.

Джерело: Павел заявив в інтерв'ю "Європейській правді"

Деталі: Говорячи про потенційну угоду між Україною і США, чеський президент зазначив, що через присутність американського бізнесу в Україні "то можна очікувати, що вони (США – ред.) захищатимуть ці інтереси".

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Інша складова гарантій, за словами Павела, буде з боку європейських країн, які "задекларували готовність підтримувати Україну".

"І зараз ми говоримо переважно про новостворену так звану "коаліцію рішучих" держав, які можуть і хочуть спрямувати стабілізаційні військові сили в Україну, коли буде досягнута мирна угода", – сказав він.

У відповідь на запитання, чому серед гарантій безпеки він не бачить членство України в НАТО, Павел вказав на позицію президента США Дональда Трампа з цього питання.

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"Ми вже побачили, що американський президент відкинув варіант швидкого вступу України до НАТО. Якщо це стає перешкодою у досягненні мирної угоди, то нехай так і буде. Зрештою, членство в НАТО – це не питання кількох місяців. Для цього знадобиться більше часу", – зазначив президент Чехії.

Водночас він додав, що не варто взагалі знімати з розгляду це питання.

"Давайте залишимо це питання відкритим на майбутнє, адже політики приходять і йдуть. У США буде інша влада за три роки. І ми можемо побачити іншу точку зору за нової адміністрації", – резюмував Павел.

Що передувало: 20 березня британський премʼєр-міністр Кір Стармер відзначив необхідність гарантування будь-якої потенційної угоди про завершення війни в Україні, бо без цього Росія її порушить.

На цьому тлі міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що господар Кремля Владімір Путін не матиме права вето у питанні потенційного розгортання іноземних військ в Україні.

Дивіться інтерв’ю Петра Павела "ЄвроПравді" в оригіналі або з українським перекладом.