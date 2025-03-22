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Президент Чехии считает соглашение с США об ископаемых частью гарантий безопасности для Украины

Ирина Кутелева, Катерина ТищенкоСуббота, 22 марта 2025, 20:19
Президент Чехии считает соглашение с США об ископаемых частью гарантий безопасности для Украины
Петр Павел, фото Getty Images

Президент Чехии Петр Павел считает, что гарантии безопасности для Украины могут состоять из двух компонентов: соглашения с США о полезных ископаемых и стабилизационных военных сил от европейских стран.

Источник: Павел заявил в интервью "Европейской правде"

Детали: Говоря о потенциальном соглашении между Украиной и США, чешский президент отметил, что из-за присутствия американского бизнеса в Украине "то можно ожидать, что они (США - ред.) будут защищать эти интересы".

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Другая составляющая гарантий, по словам Павела, будет со стороны европейских стран, которые "задекларировали готовность поддерживать Украину.

"И сейчас мы говорим преимущественно о новосозданной так называемой "коалиции решительных" государств, которые могут и хотят направить стабилизационные военные силы в Украину, когда будет достигнуто мирное соглашение", – сказал он.

В ответ на вопрос, почему среди гарантий безопасности он не видит членство Украины в НАТО, Павел указал на позицию президента США Дональда Трампа по этому вопросу.

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"Мы уже увидели, что американский президент отверг вариант быстрого вступления Украины в НАТО. Если это становится препятствием в достижении мирного соглашения, то пусть так и будет. В конце концов, членство в НАТО – это не вопрос нескольких месяцев. Для этого понадобится больше времени", – отметил президент Чехии.

В то же время он добавил, что не стоит вообще снимать с рассмотрения этот вопрос.

"Давайте оставим этот вопрос открытым на будущее, ведь политики приходят и уходят. В США будет другая власть через три года. И мы можем увидеть другую точку зрения при новой администрации", – резюмировал Павел.

Что предшествовало: 20 марта британский премьер-министр Кир Стармер отметил необходимость обеспечения любого потенциального соглашения о завершении войны в Украине, потому что без этого Россия его нарушит.

На этом фоне министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что хозяин Кремля Владимир Путин не будет иметь права вето в вопросе потенциального развертывания иностранных войск в Украине.

Смотрите интервью Петра Павела "ЕвроПравде" в оригинале или с украинским переводом.

ЧехияСШАгарантии безопасностиЕвропа
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