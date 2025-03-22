Обстріли Нікополя: троє поранених, пошкоджено підприємства й будинки

Внаслідок ворожих обстрілів Нікополя у суботу поранено трьох людей, пошкоджено підприємства і приватні будинки.

Джерело: голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram

Деталі: Лисак спершу повідомив про двох поранених у Нікополі – чоловіків 57 та 71 року, які постраждали під час ворожого артобстрілу. Обох госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Реклама:

Пошкоджені 2 підприємства.

Згодом голова ОВА додав, що ворог у суботу бив по Нікопольщині майже 20 разів, зокрема по райцентру, Марганецькій, Покровській, Мирівській громадах. Застосовував важку артилерію, дрони-камікадзе, скинув боєприпас з БпЛА.

Ще один чоловік, якому 63 роки, постраждав внаслідок ворожого удару надвечір. Він лікуватиметься амбулаторно.

РЕКЛАМА:

Окрім підприємств, пошкоджені 3 приватні і дачний будинки, 3 авто, будівля, що не експлуатувалася.