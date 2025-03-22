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Обстрелы Никополя: трое раненых, повреждены предприятия и дома

Катерина ТищенкоСуббота, 22 марта 2025, 23:27
Обстрелы Никополя: трое раненых, повреждены предприятия и дома
последствия обстрелов Никопольщины, фото ОВА

В результате вражеских обстрелов Никополя в субботу ранены три человека, повреждены предприятия и частные дома.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Детали: Лысак сначала сообщил о двух раненых в Никополе – мужчинах 57 и 71 лет, которые пострадали во время вражеского артобстрела. Обоих госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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Повреждены 2 предприятия.

Впоследствии председатель ОВА добавил, что враг в субботу бил по Никопольщине почти 20 раз, в частности по райцентру, Марганецкой, Покровской, Мировской громадах. Применял тяжелую артиллерию, дроны-камикадзе, сбросил боеприпас с БпЛА.

Еще один мужчина, которому 63 года, пострадал в результате вражеского удара вечером. Он будет лечиться амбулаторно.

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Кроме предприятий, повреждены 3 частных и дачный дома, 3 авто, здание, которое не эксплуатировалось.

Никопольвойна
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