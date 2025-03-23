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Папу Римського виписують з лікарні: понтифіку доведеться "заново навчитися говорити"

Іван Д'яконовНеділя, 23 березня 2025, 01:42
Папу Римського виписують з лікарні: понтифіку доведеться заново навчитися говорити
Фото: Getty Images

Папа Римський Франциск, який понад п’ять тижнів лікувався від пневмонії, буде виписаний із лікарні 23 березня. Однак лікарі рекомендують йому ще два місяці відпочинку, щоб повністю відновитися.

Джерело: агентство Reuters із посиланням на главу медичної команди Папи Римського Серджіо Альф’єрі

Деталі: Хоча Франциск повернеться до Ватикану, лікарі наголошують, що його організму знадобиться "багато часу" для повного одужання. Медики призначили йому двомісячний період спокою та рекомендували уникати зустрічей із великими групами людей або заходів, які вимагатимуть значних фізичних зусиль.

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"Рекомендація щодо періоду одужання тривалістю щонайменше два місяці є дуже важливою", – наголосив Альф’єрі на пресконференції.

Голова доктринального офісу Ватикану, кардинал Віктор Мануель Фернандес повідомив, що понтифіку доведеться "заново навчитися говорити" після тривалого періоду боротьби з респіраторною інфекцією.

"Мине певний час, перш ніж його голос повернеться до того, яким він був раніше", – сказав Альф’єрі.

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Під час госпіталізації у Папи сталося чотири гострі "респіраторні кризи", дві з яких були критичними та становили загрозу для його життя. Лікарі уточнили, що понтифік більше не має пневмонії, але ще не повністю вилікувався від складної інфекції, викликаної кількома мікроорганізмами.

Передісторія:

  • 14 березня 88-річного Папу Римського Франциска госпіталізували для лікування бронхіту. Раніше понтифік мав проблеми зі здоров'ям, адже у віці 21 року йому видалили частину легені.
  • Пізніше главі Католицької церкви діагностували полімікробну інфекцію дихальних шляхів, що в пресслужбі Ватикану назвали "складною клінічною ситуацією".
  • 22 лютого стало відомо, що Папа Римський перебуває в критичному стані і потребує переливання крові та кисневої терапії. Крім того, він мав ознаки "легкої" ниркової недостатності.
  • У березні стан понтифіка раптово погіршився через пережитий одиничний епізод бронхоспазму – небезпечного стану, за якого через стиснення бронхіальних м'язів погіршується приплив кисню і виведення вуглекислого газу з організму.
  • Лікарі перевели його на штучну вентиляцію легень. Зрештою після респіраторного кризу його стан стабілізувався.

Папа Римський
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