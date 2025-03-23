Папа Франциск завершил лечение пневмонии: понтифику придется "заново научиться говорить"

Папа Римский Франциск, который более пяти недель лечился от пневмонии, будет выписан из больницы 23 марта. Однако врачи рекомендуют ему еще два месяца отдыха, чтобы полностью восстановиться.

Источник: агентство Reuters со ссылкой на главу медицинской команды Папы Римского Серджио Альфьери

Детали: Хотя Франциск вернется в Ватикан, врачи отмечают, что его организму понадобится "много времени" для полного выздоровления. Медики назначили ему двухмесячный период покоя и рекомендовали избегать встреч с большими группами людей или мероприятий, которые потребуют значительных физических усилий.

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"Рекомендация относительно периода выздоровления продолжительностью не менее двух месяцев очень важна", – подчеркнул Альфьери на пресс-конференции.

Глава доктринального офиса Ватикана, кардинал Виктор Мануэль Фернандес сообщил, что понтифику придется "заново научиться говорить" после длительного периода борьбы с респираторной инфекцией.

"Пройдет некоторое время, прежде чем его голос вернется к тому, каким он был раньше", – сказал Альфьери.

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Во время госпитализации у Папы произошло четыре острых "респираторных кризиса", два из которых были критическими и представляли угрозу для его жизни. Врачи уточнили, что понтифик больше не имеет пневмонии, но еще не полностью вылечился от сложной инфекции, вызванной несколькими микроорганизмами.

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