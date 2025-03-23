Папа Франциск завершил лечение пневмонии: понтифику придется "заново научиться говорить"
Папа Римский Франциск, который более пяти недель лечился от пневмонии, будет выписан из больницы 23 марта. Однако врачи рекомендуют ему еще два месяца отдыха, чтобы полностью восстановиться.
Источник: агентство Reuters со ссылкой на главу медицинской команды Папы Римского Серджио Альфьери
Детали: Хотя Франциск вернется в Ватикан, врачи отмечают, что его организму понадобится "много времени" для полного выздоровления. Медики назначили ему двухмесячный период покоя и рекомендовали избегать встреч с большими группами людей или мероприятий, которые потребуют значительных физических усилий.
"Рекомендация относительно периода выздоровления продолжительностью не менее двух месяцев очень важна", – подчеркнул Альфьери на пресс-конференции.
Глава доктринального офиса Ватикана, кардинал Виктор Мануэль Фернандес сообщил, что понтифику придется "заново научиться говорить" после длительного периода борьбы с респираторной инфекцией.
"Пройдет некоторое время, прежде чем его голос вернется к тому, каким он был раньше", – сказал Альфьери.
Во время госпитализации у Папы произошло четыре острых "респираторных кризиса", два из которых были критическими и представляли угрозу для его жизни. Врачи уточнили, что понтифик больше не имеет пневмонии, но еще не полностью вылечился от сложной инфекции, вызванной несколькими микроорганизмами.
Предыстория:
- 14 марта 88-летнего Папу Римского Франциска госпитализировали для лечения бронхита. Ранее понтифик имел проблемы со здоровьем, ведь в возрасте 21 года ему удалили часть легкого.
- Позже главе Католической церкви диагностировали полимикробную инфекцию дыхательных путей, что в пресс-службе Ватикана назвали "сложной клинической ситуацией".
- 22 февраля стало известно, что Папа Римский находится в критическом состоянии и нуждается в переливании крови и кислородной терапии. Кроме того, он имел признаки "легкой" почечной недостаточности.
- В марте состояние понтифика внезапно ухудшилось из-за пережитого единичного эпизода бронхоспазма – опасного состояния, при котором из-за сжатия бронхиальных мышц ухудшается приток кислорода и выведение углекислого газа из организма.
- Врачи перевели его на искусственную вентиляцию легких. В конце концов после респираторного криза его состояние стабилизировалось.