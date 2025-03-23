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Папа Франциск завершил лечение пневмонии: понтифику придется "заново научиться говорить"

Иван ДьяконовВоскресенье, 23 марта 2025, 01:42
Папа Франциск завершил лечение пневмонии: понтифику придется заново научиться говорить
Фото: Getty Images

Папа Римский Франциск, который более пяти недель лечился от пневмонии, будет выписан из больницы 23 марта. Однако врачи рекомендуют ему еще два месяца отдыха, чтобы полностью восстановиться.

Источник: агентство Reuters со ссылкой на главу медицинской команды Папы Римского Серджио Альфьери

Детали: Хотя Франциск вернется в Ватикан, врачи отмечают, что его организму понадобится "много времени" для полного выздоровления. Медики назначили ему двухмесячный период покоя и рекомендовали избегать встреч с большими группами людей или мероприятий, которые потребуют значительных физических усилий.

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"Рекомендация относительно периода выздоровления продолжительностью не менее двух месяцев очень важна", – подчеркнул Альфьери на пресс-конференции.

Глава доктринального офиса Ватикана, кардинал Виктор Мануэль Фернандес сообщил, что понтифику придется "заново научиться говорить" после длительного периода борьбы с респираторной инфекцией.

"Пройдет некоторое время, прежде чем его голос вернется к тому, каким он был раньше", – сказал Альфьери.

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Во время госпитализации у Папы произошло четыре острых "респираторных кризиса", два из которых были критическими и представляли угрозу для его жизни. Врачи уточнили, что понтифик больше не имеет пневмонии, но еще не полностью вылечился от сложной инфекции, вызванной несколькими микроорганизмами.

Предыстория:

  • 14 марта 88-летнего Папу Римского Франциска госпитализировали для лечения бронхита. Ранее понтифик имел проблемы со здоровьем, ведь в возрасте 21 года ему удалили часть легкого.
  • Позже главе Католической церкви диагностировали полимикробную инфекцию дыхательных путей, что в пресс-службе Ватикана назвали "сложной клинической ситуацией".
  • 22 февраля стало известно, что Папа Римский находится в критическом состоянии и нуждается в переливании крови и кислородной терапии. Кроме того, он имел признаки "легкой" почечной недостаточности.
  • В марте состояние понтифика внезапно ухудшилось из-за пережитого единичного эпизода бронхоспазма – опасного состояния, при котором из-за сжатия бронхиальных мышц ухудшается приток кислорода и выведение углекислого газа из организма.
  • Врачи перевели его на искусственную вентиляцию легких. В конце концов после респираторного криза его состояние стабилизировалось.   

Папа Римский
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