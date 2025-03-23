Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

Масована атака БпЛА на Київ: уламки влучили у житлові будинки, 7 постраждалих – Кличко

Іван Д'яконовНеділя, 23 березня 2025, 02:18
Масована атака БпЛА на Київ: уламки влучили у житлові будинки, 7 постраждалих – Кличко
Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч на 23 березня російські безпілотники атакували Київ, спричинивши руйнування та пожежі у кількох районах столиці. Внаслідок атаки постраждали семеро людей, одного з них госпіталізували.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко

Пряма мова: "Наразі семеро постраждалих у Києві. Одного із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці".

Реклама:

Деталі: За словами мера, уламки російських дронів влучили у багатоповерхові будинки у Дніпровському та Подільському районах столиці, що спричинило загоряння на верхніх поверхах. 

Пряма мова: "Також у Дніпровському районі уламки впали на нежитлове приміщення – заклад харчування. 

У Голосіївському районі зафіксували падіння уламків у промзону".

РЕКЛАМА:

Деталі: Кличко повідомив, що на всіх локаціях працюють екстрені служби.

жертвиКиївбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
РФ завдала удару по об'єктах "Нафтогазу", постраждав газовидобуток
оновлено, відеоУ М'янмі і Таїланді стався потужний землетрус: 16 людей загинули, ще близько 250 постраждали
Уряд отримав нову угоду про надра із США: кажуть, це "робоча версія"
Нова угода про надра з США може суперечити євроінтеграції України – ЄП
Трамп перетинає "червоні лінії": в угоді про надра вимагають повернути США всю допомогу з відсотками
Суд заборонив адміністрації Трампа видаляти повідомлення із скандального чату в Signal
Усі новини...
жертви
Кількість загиблих внаслідок атаки російських БпЛА на Київ зросла до трьох людей – КМВА
Внаслідок російської атаки на Київ загинули двоє людей – ДСНС
Російська атака на Київщину: травмовані двоє людей, пошкоджено будинки та підприємство – ОВА
Останні новини
13:11
Росія посилює штурми на Запоріжжі, прагнучи просування – Волошин
13:09
У США дитина поскаржилася няні на "монстра" під ліжком: виявилося, там переховувався чоловік
12:58
Чи повинні військові з бойовим досвідом проходити 45 днів БЗВП – Генштаб розставив крапки над "і"
12:49
Facebook повертає можливість слідкувати лише за постами друзів
12:40
Збитки для України від російської агресії з 2014 року становлять трильйон доларів
12:32
РФ завдала удару по об'єктах "Нафтогазу", постраждав газовидобуток
12:30
Петиція екологів про ветування скандального закону про землю набрала потрібну кількість підписів
12:21
оновлено, відеоУ М'янмі і Таїланді стався потужний землетрус: 16 людей загинули, ще близько 250 постраждали
12:21
мапаНа вихідних в Україні подекуди дощитиме
12:16
Уряд отримав нову угоду про надра із США: кажуть, це "робоча версія"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: