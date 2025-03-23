Масована атака БпЛА на Київ: уламки влучили у житлові будинки, 7 постраждалих – Кличко

У ніч на 23 березня російські безпілотники атакували Київ, спричинивши руйнування та пожежі у кількох районах столиці. Внаслідок атаки постраждали семеро людей, одного з них госпіталізували.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко

Пряма мова: "Наразі семеро постраждалих у Києві. Одного із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці".

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Деталі: За словами мера, уламки російських дронів влучили у багатоповерхові будинки у Дніпровському та Подільському районах столиці, що спричинило загоряння на верхніх поверхах.

Пряма мова: "Також у Дніпровському районі уламки впали на нежитлове приміщення – заклад харчування.

У Голосіївському районі зафіксували падіння уламків у промзону".

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Деталі: Кличко повідомив, що на всіх локаціях працюють екстрені служби.