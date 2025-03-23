Массированная атака БпЛА на Киев: обломки попали в жилые дома, 7 пострадавших – Кличко
Воскресенье, 23 марта 2025, 02:18
В ночь на 23 марта российские беспилотники атаковали Киев, вызвав разрушения и пожары в нескольких районах столицы. В результате атаки пострадали семь человек, одного из них госпитализировали.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко
Прямая речь: "Сейчас семь пострадавших в Киеве. Одного из них госпитализировали. Другим медики оказали помощь на месте".
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Детали: По словам мэра, обломки российских дронов попали в многоэтажные дома в Днепровском и Подольском районах столицы, что повлекло возгорание на верхних этажах.
Прямая речь: Также в Днепровском районе обломки упали на нежилое помещение - заведение питания.
В Голосеевском районе зафиксировали падение обломков в промзону".
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Детали: Кличко сообщил, что на всех локациях работают экстренные службы.