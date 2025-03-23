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Массированная атака БпЛА на Киев: обломки попали в жилые дома, 7 пострадавших – Кличко

Иван ДьяконовВоскресенье, 23 марта 2025, 02:18
Массированная атака БпЛА на Киев: обломки попали в жилые дома, 7 пострадавших – Кличко
Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 23 марта российские беспилотники атаковали Киев, вызвав разрушения и пожары в нескольких районах столицы. В результате атаки пострадали семь человек, одного из них госпитализировали.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко

Прямая речь: "Сейчас семь пострадавших в Киеве. Одного из них госпитализировали. Другим медики оказали помощь на месте".

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Детали: По словам мэра, обломки российских дронов попали в многоэтажные дома в Днепровском и Подольском районах столицы, что повлекло возгорание на верхних этажах. 

Прямая речь: Также в Днепровском районе обломки упали на нежилое помещение - заведение питания. 

В Голосеевском районе зафиксировали падение обломков в промзону".

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Детали: Кличко сообщил, что на всех локациях работают экстренные службы.

жертвыКиевбеспилотники
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