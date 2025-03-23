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У війні проти України РФ втратила ще 1470 військових – Генштаб

Іван Д'яконовНеділя, 23 березня 2025, 07:40
У війні проти України РФ втратила ще 1470 військових – Генштаб
Фото: Getty Images

За минулу добу російська армія втратила 1 470 солдатів та понад триста одиниць техніки ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.03.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 903 480 (+1 470) осіб;
  • танків – 10 412 (+9) од;
  • бойових броньованих машин – 21 636 (+27) од;
  • артилерійських систем – 25 048 (+104) од;
  • РСЗВ – 1 333 (+6) од;
  • засоби ППО ‒ 1 116 (+5) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30 495 (+157) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 41 610 (+185) од;
  • спеціальна техніка ‒ 3 784 (+2) од.

Дані уточнюються.

втрати у війніГенштаб
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