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За сутки Силы обороны Украины обезвредили 1470 оккупантов – Генштаб

Иван ДьяконовВоскресенье, 23 марта 2025, 07:40
За сутки Силы обороны Украины обезвредили 1470 оккупантов – Генштаб
Фото: Getty Images

За минувшие сутки российская армия потеряла 1 470 солдат и более трехсот единиц техники врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.03.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 903 480 (+1 470) человек;
  • танков – 10 412 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин – 21 636 (+27) ед;
  • артиллерийских систем – 25 048 (+104) ед;
  • РСЗО – 1 333 (+6) ед;
  • средства ППО – 1 116 (+5) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 30 495 (+157) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 41 610 (+185) ед;
  • специальная техника – 3 784 (+2) ед.

Данные уточняются.

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