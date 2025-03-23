За сутки Силы обороны Украины обезвредили 1470 оккупантов – Генштаб
Воскресенье, 23 марта 2025, 07:40
За минувшие сутки российская армия потеряла 1 470 солдат и более трехсот единиц техники врага.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.03.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 903 480 (+1 470) человек;
- танков – 10 412 (+9) ед;
- боевых бронированных машин – 21 636 (+27) ед;
- артиллерийских систем – 25 048 (+104) ед;
- РСЗО – 1 333 (+6) ед;
- средства ППО – 1 116 (+5) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 30 495 (+157) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 41 610 (+185) ед;
- специальная техника – 3 784 (+2) ед.
Данные уточняются.