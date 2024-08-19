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Британська розвідка: В РФ блокують месенджер Signal, щоб позбавити комунікації ворогів режиму

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловПонеділок, 19 серпня 2024, 13:18
Британська розвідка: В РФ блокують месенджер Signal, щоб позбавити комунікації ворогів режиму
Фото: Getty Images

У Британській розвідці вважають, що російська влада блокує захищений месенджер Signal аби обмежити комунікацію противників путінського режиму.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії про російсько-українську війну в понеділок

Деталі: 9 серпня 2024 року російські ЗМІ  що російський федеральний регулятор у сфері телекомунікацій Роскомнагляд заблокував додаток для обміну зашифрованими повідомленнями Signal для використання на території країни.

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Офіційним обґрунтуванням цього є "запобігання використанню месенджера в екстремістських або терористичних цілях".

Деякі коментатори припускають, що заборона спрямована запобігати поширенню інформації про український наступ в Курській області. Але у Міноборони Британії вважають, що це малоймовірно.

Signal використовують багато незалежних російських журналістів та опозиційних активістів, щоб уникнути всеохоплюючої системи електронного моніторингу російського уряду, зокрема, системи оперативно-розшукових заходів ФСБ.

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У цьому контексті обмеження, ймовірно, має на меті посилити здатність російської влади контролювати та обмежувати комунікації приватних осіб, вороже налаштованих до режиму.

Крім того, паралельно російський уряд забороняє незалежні медіаорганізації, припиняє роботу YouTube і сервісу обміну повідомленнями WhatsApp, тобто реалізує заходи, спрямовані на посилення державного контролю над доступом до ЗМІ та інформації.

Нагадаємо: Нещодавно розвідка Британії розповіла, як змінилася російська виставка зброї "Армія 2024", а також проаналізувала ситуацію з дефіцитом питної води у російській армії.

ITрозвідкаРосія
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