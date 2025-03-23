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В системе "Укрзализныци" произошел масштабный сбой

Роман ПетренкоВоскресенье, 23 марта 2025, 10:39
В системе Укрзализныци произошел масштабный сбой
иллюстративное фото УЗ

Из-за технического сбоя в IT системе "Укрзализныци" утром 23 марта не работают онлайн сервисы.

Источник: УЗ

Детали: В частности, временно не работает продажа билетов через приложение и сайт, онлайн-сервисы заказа услуг и справочные услуги.

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Компания усилила дополнительными работниками утренние смены железнодорожных касс на вокзалах.

Обновлено: УЗ сообщила, что на вокзалах максимально усилили кассы и дали возможность начальникам поездов оформлять проезд на борту в наиболее срочных случаях.

Компания просит проверять почту для PDF-дубликата билета, если приложение не открывает его.

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Дословно: "На время работы над восстановлением онлайн-сервисов, мы временно открываем продажу билетов в кассах вокзалов на все международные рейсы, отправляющиеся 23 и 24 марта.

Эти билеты будут доступны во всех международных кассах вокзалов с 10:00 до момента восстановления систем".

УкрзализныцяIT
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