Росіяни заявили про атаку понад півсотні українських БПЛА

Протягом минулої ночі над територією Росії нібито знищено 59 українських безпілотних літальних апаратів.

Джерело: МО РФ

Деталі: Майже всі дрони були "збиті" над двома областями - 29 над Ростовською і 20 над Астраханською.

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Ще по три зафіксували над Воронезькою та Волгоградською областями, по одному над Курською та Саратовською.

Ще два дрони нібито збили над окупованим Кримом.

Через атаку БПЛА на трасі в Ростовській області нібито "загорівся автомобіль, у машині загинула людина", повідомив т.в.о. губернатора Юрій Слюсар.