Росіяни заявили про атаку понад півсотні українських БПЛА
Неділя, 23 березня 2025, 09:41
Протягом минулої ночі над територією Росії нібито знищено 59 українських безпілотних літальних апаратів.
Джерело: МО РФ
Деталі: Майже всі дрони були "збиті" над двома областями - 29 над Ростовською і 20 над Астраханською.
Реклама:
Ще по три зафіксували над Воронезькою та Волгоградською областями, по одному над Курською та Саратовською.
Ще два дрони нібито збили над окупованим Кримом.
Через атаку БПЛА на трасі в Ростовській області нібито "загорівся автомобіль, у машині загинула людина", повідомив т.в.о. губернатора Юрій Слюсар.