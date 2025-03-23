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Росіяни заявили про атаку понад півсотні українських БПЛА

Роман ПетренкоНеділя, 23 березня 2025, 09:41
Росіяни заявили про атаку понад півсотні українських БПЛА
БпЛА. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО УКРОБОРОНПРОМУ

Протягом минулої ночі над територією Росії нібито знищено 59 українських безпілотних літальних апаратів.

Джерело: МО РФ

Деталі: Майже всі дрони були "збиті" над двома областями - 29 над Ростовською і 20 над Астраханською.

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Ще по три зафіксували над Воронезькою та Волгоградською областями, по одному над Курською та Саратовською.

Ще два дрони нібито збили над окупованим Кримом.

Через атаку БПЛА на трасі в Ростовській області нібито "загорівся автомобіль, у машині загинула людина", повідомив т.в.о. губернатора Юрій Слюсар.

Росіябезпілотники
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