Россияне заявили об атаке более полусотни украинских БПЛА

В течение прошедшей ночи над территорией России якобы уничтожено 59 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Источник: МО РФ

Детали: Почти все дроны были "сбиты" над двумя областями – 29 над Ростовской и 20 над Астраханской.

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Еще по три зафиксировали над Воронежской и Волгоградской областями, по одному над Курской и Саратовской.

Еще два дрона якобы сбили над оккупированным Крымом.

Из-за атаки БПЛА на трассе в Ростовской области якобы "загорелся автомобиль, в машине погиб человек", сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.