Россияне заявили об атаке более полусотни украинских БПЛА
Воскресенье, 23 марта 2025, 09:41
В течение прошедшей ночи над территорией России якобы уничтожено 59 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Источник: МО РФ
Детали: Почти все дроны были "сбиты" над двумя областями – 29 над Ростовской и 20 над Астраханской.
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Еще по три зафиксировали над Воронежской и Волгоградской областями, по одному над Курской и Саратовской.
Еще два дрона якобы сбили над оккупированным Крымом.
Из-за атаки БПЛА на трассе в Ростовской области якобы "загорелся автомобиль, в машине погиб человек", сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
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