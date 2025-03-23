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Повітряні сили уразили скупчення росіян в укритті у Торецьку

Роман ПетренкоНеділя, 23 березня 2025, 10:13
Повітряні сили уразили скупчення росіян в укритті у Торецьку
скриншот

21 березня Повітряні сили успішно уразили район зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку в укритті та підвалі укриття в місті Торецьк Донецької області.

Джерело: Генштаб

Деталі: Зазначається, що місце розміщення сил противника було повністю зруйновано.

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Результат удару достеменно невідомий, але за даними Генштабу, знищено особовий склад противника, зокрема десантно-штурмові групи та операторів БПЛА.

Дослівно: "Сили оборони України готові діяти рішуче, аби позбавити окупантів можливості загрожувати безпеці українського народу".

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