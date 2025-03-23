Воздушные силы поразили скопление россиян в укрытии в Торецке

21 марта Воздушные силы успешно поразили район сосредоточения сил российской 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 103-го мотострелкового полка в укрытии и подвале укрытия в городе Торецк Донецкой области.

Источник: Генштаб

Детали: Отмечается, что место размещения сил противника было полностью разрушено.

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Результат удара точно неизвестен, но по данным Генштаба, уничтожен личный состав противника, в частности десантно-штурмовые группы и операторов БПЛА.

Дословно: "Силы обороны Украины готовы действовать решительно, чтобы лишить оккупантов возможности угрожать безопасности украинского народа".