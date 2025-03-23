Трамп: Зусилля зі стримування російсько-української війни певною мірою під контролем

Президент США Дональд Трамп заявив, що зусилля зі стримування російсько-української війни від ескалації "певною мірою" під контролем.

Джерело: Трамп в інтерв’ю засновнику спортивного сайту Outkick Клею Тревісу на борту президентського літака, "Європейська правда"

Деталі: Трамп знову послався на свої добрі стосунки з Путіним.

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Пряма мова Трампа: "Я хотів би подивитися, чи могли б ми зупинити загибель солдатів — навіть якщо це не американські солдати — хоча це могло б — така річ могла б призвести до Третьої світової війни.

Я думаю, що це певною мірою під контролем. У мене хороші стосунки з президентом Путіним і, власне, також хороші стосунки з президентом Зеленським. Було б чудово зупинити це. І я скажу таке: ніхто інший не зміг би цього зробити."

Деталі: "Отже, я знаю його дуже добре. Дивно, що ми не потрапили в жодну серйозну сутичку через містифікацію "Росія, Росія, Росія", – заявив він.

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"Він нікуди не вторгався, коли я був президентом", – сказав Трамп, зазначивши, що російські військові дії в Грузії і Криму відбулися за президентства Джорджа Буша-молодшого і Барака Обами, відповідно, а вторгнення в Україну відбулося під час перебування при владі президента Джо Байдена.

"Я не думаю, що є хтось у світі, хто зупинить (Путіна), окрім мене, і я думаю, що я зможу його зупинити", – сказав він.

"У нас були дуже раціональні дискусії, і я просто хочу, щоб людей перестали вбивати. Вони втрачають 2 500 молодих людей щотижня, і вони росіяни, і вони українці", – заявив Трамп, зазначивши, що йому вдалося досягти певного контролю над ескалацією війни.

Нагадаємо, спеціальний посланець американського президента Стів Віткофф розповів про свій нещодавній візит до очільника Кремля Владіміра Путіна, під час якого той подарував йому портрет Дональда Трампа.

Нагадаємо: 14 березня Віткофф був у Росії та мав зустріч із Путіним, де обговорював пропозицію США про 30-денне припинення вогню. У тоді Кремлі заявили, що через Віткоффа були передані "додаткові сигнали" Трампу.

Після того, 18 березня, Трамп поспілкувався з очільником Кремля. Під час розмови вони обговорили припинення війни в Україні.

Вже наступного дня Віткофф заявив, що у неділю, 23 березня, у саудівському місті Джидда відбудеться новий раунд перемовин щодо мирного врегулювання в Україні.