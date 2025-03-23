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Трамп: Усилия по сдерживанию войны в определенной степени под контролем

Иванна Костина, Роман ПетренкоВоскресенье, 23 марта 2025, 11:49
Трамп: Усилия по сдерживанию войны в определенной степени под контролем
Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что усилия по сдерживанию российско-украинской войны от эскалации "в определенной степени" под контролем.

Источник: Трамп в интервью основателю спортивного сайта Outkick Клею Трэвису на борту президентского самолета, "Европейская правда"

Детали: Трамп снова сослался на свои хорошие отношения с Путиным.

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Прямая речь Трампа: "Я хотел бы посмотреть, могли бы мы остановить гибель солдат - даже если это не американские солдаты - хотя это могло бы - такая вещь могла бы привести к Третьей мировой войне.

Я думаю, что это в определенной степени под контролем. У меня хорошие отношения с президентом Путиным и, собственно, также хорошие отношения с президентом Зеленским. Было бы замечательно остановить это. И я скажу следующее: никто другой не смог бы этого сделать."

Детали: "Итак, я знаю его очень хорошо. Удивительно, что мы не попали ни в одну серьезную схватку из-за мистификации "Россия, Россия, Россия", – заявил он.

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"Он никуда не вторгался, когда я был президентом", – сказал Трамп, отметив, что российские военные действия в Грузии и Крыму произошли при президентстве Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, соответственно, а вторжение в Украину произошло во время пребывания у власти президента Джо Байдена.

"Я не думаю, что есть кто-то в мире, кто остановит (Путина), кроме меня, и я думаю, что я смогу его остановить", – сказал он.

"У нас были очень рациональные дискуссии, и я просто хочу, чтобы людей перестали убивать. Они теряют 2 500 молодых людей каждую неделю, и они русские, и они украинцы", – заявил Трамп, отметив, что ему удалось достичь определенного контроля над эскалацией войны.

Напомним, специальный посланник американского президента Стив Уиткофф рассказал о своем недавнем визите к главе Кремля Владимиру Путину, во время которого тот подарил ему портрет Дональда Трампа.

Напомним: 14 марта Уиткофф был в России и имел встречу с Путиным, где обсуждал предложение США о 30-дневном прекращении огня. В тогда Кремле заявили, что через Виткоффа были переданы "дополнительные сигналы" Трампу.

После того, 18 марта, Трамп пообщался с главой Кремля. Во время разговора они обсудили прекращение войны в Украине.

Уже на следующий день Виткофф заявил, что в воскресенье, 23 марта, в саудовском городе Джидда состоится новый раунд переговоров по мирному урегулированию в Украине.

Трампвойна
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