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Сибіга про нічну атаку на Київ: РФ підриває зусилля США та партнерів

Іванна Костіна, Роман ПетренкоНеділя, 23 березня 2025, 13:58
Сибіга про нічну атаку на Київ: РФ підриває зусилля США та партнерів
Фото: УП

Глава МЗС Андрій Сибіга на тлі нічної атаки РФ на Київ, а також попередніх ударів по Кропивницькому, Запоріжжю і Одесі заявив, що така поведінка Кремля підриває мирні зусилля США.

Джерело: Сибіга в Х, "Європейська правда"

Деталі: Внаслідок нічної атаки на Київ щонайменше троє людей загинули, в тому числі батько та його п'ятирічна донька, ще вісім отримали поранення.

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Сибіга нагадав, що це сталося після аналогічних нападів у Кропивницькому, Запоріжжі, Одесі та інших містах протягом останніх днів.

"Систематичний і цілеспрямований терор Росії проти цивільного населення суперечить її власним заявам про мир і підриває мирні зусилля США та інших партнерів", – наголосив міністр.

За його словами, Україна потребує додаткових можливостей протиповітряної оборони для захисту свого народу від російського терору та посилення тиску на агресора з метою припинення війни.

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Раніше посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова засудила російські удари і заявила, що це свідчить про те, як виглядає мир, обіцяний Кремлем.

А президент Чехії Петр  Павел відвідав Одесу у день, коли війська Росії масовано атакували місто дронами.

Згодом він сказав, що проведення таких масштабних атак у той момент, коли розпочинаються переговори про припинення вогню і можливу мирну угоду, не свідчить про те, що російська сторона серйозно на це налаштована.

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