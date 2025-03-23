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Сибига о ночной атаке на Киев: РФ подрывает усилия США и партнеров

Иванна Костина, Роман ПетренкоВоскресенье, 23 марта 2025, 13:58
Сибига о ночной атаке на Киев: РФ подрывает усилия США и партнеров
Фото: УП

Глава МИД Андрей Сибига на фоне ночной атаки РФ на Киев, а также предыдущих ударов по Кропивницкому, Запорожью и Одессе заявил, что такое поведение Кремля подрывает мирные усилия США.

Источник: Сибига в Х, "Европейская правда"

Детали: В результате ночной атаки на Киев по меньшей мере три человека погибли, в том числе отец и его пятилетняя дочь, еще восемь получили ранения.

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Сибига напомнил, что это произошло после аналогичных нападений в Кропивницком, Запорожье, Одессе и других городах в течение последних дней.

"Систематический и целенаправленный террор России против гражданского населения противоречит ее собственным заявлениям о мире и подрывает мирные усилия США и других партнеров", – подчеркнул министр.

По его словам, Украина нуждается в дополнительных возможностях противовоздушной обороны для защиты своего народа от российского террора и усиления давления на агрессора с целью прекращения войны.

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Ранее посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова осудила российские удары и заявила, что это свидетельствует о том, как выглядит мир, обещанный Кремлем.

А президент Чехии Петр Павел посетил Одессу в день, когда войска России массированно атаковали город дронами.

Впоследствии он сказал, что проведение таких масштабных атак в тот момент, когда начинаются переговоры о прекращении огня и возможном мирном соглашении, не свидетельствует о том, что российская сторона серьезно на это настроена.

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