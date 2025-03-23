Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

ГУР: Кремль збільшив виплати росіянам за участь у війні

Роман ПетренкоНеділя, 23 березня 2025, 14:32
ГУР: Кремль збільшив виплати росіянам за участь у війні
росіяни, Ілюстративне фото: Getty Images

Головне управління розвідки дізналося, що Росія збільшила фінансові бонуси для росіян, які добровільно йдуть на війну.

Джерело: ГУР

Деталі: За даним розвідки, в окремих регіонах розмір одноразової виплати з початку цього року збільшили до понад 2 мільйонів рублів, а в Самарській області рекрутам пропонують майже 4 мільйони.

Реклама:

За словами розвідників, це свідчить про небажання росіян воювати.

Дослівно ГУР: "Регулярне збільшення фінансових бонусів – вимушений крок кремля, який свідчить про труднощі з доукомплектуванням підрозділів.

Владі держави-агресора все важче знайти достатню кількість охочих воювати навіть за значні кошти".

РЕКЛАМА:

Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Суд заборонив адміністрації Трампа видаляти повідомлення із скандального чату в Signal
У Європі пообіцяли підтримувати Україну, але розходяться у питанні про введення військ – NYT
Іран передав Трампу відповідь щодо ядерних переговорів
Через російську атаку на Запоріжжя виникли пожежі, постраждав хлопець
У Кремлі вказали затриманій Гуцул на Європу після її прохань допомогти
За порушення правил мобілізації: 26 тисячам українців заблокували рахунки
Усі новини...
Росія
Росіяни заявили про атаку понад півсотні українських БПЛА
Ідеолог "Новоросії" заявив, що Росія не має кордонів і поширюватиметься в усіх напрямках – ISW
Литва думає розмістити протипіхотні міни на кордоні з РФ та Білоруссю
Останні новини
07:53
фото Росіяни пошкодили інфраструктурний об'єкт та с/г підприємство на Дніпропетровщині
07:49
Cуд наказав топпосадовцям Трампа зберегти повідомлення у злощасному чаті в Signal
07:37
ЗСУ знешкодили 1 860 окупантів і 122 артилерійські системи за добу
07:08
фотоАтака дронів на Полтавщині спричинила пожежу в 2500 м.кв
06:54
Американка Шиффрін завершила гірськолижний сезон перемогою в слаломі в Сан Веллі
06:47
Суд заборонив адміністрації Трампа видаляти повідомлення із скандального чату в Signal
06:16
Держдеп виділить кошти на програму, що документувала викрадення українських дітей – Reuters
05:47
InformNapalm заявляє про тиск ДБР на речника спільноти
04:12
Короля Чарльза III ненадовго госпіталізували через побічний ефект лікування раку
02:58
Росіяни атакували "Шахедами" інфраструктуру та нафтогазові об'єкти в Полтаві – Генштаб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: