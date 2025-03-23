ГУР: Кремль збільшив виплати росіянам за участь у війні

Головне управління розвідки дізналося, що Росія збільшила фінансові бонуси для росіян, які добровільно йдуть на війну.

Джерело: ГУР

Деталі: За даним розвідки, в окремих регіонах розмір одноразової виплати з початку цього року збільшили до понад 2 мільйонів рублів, а в Самарській області рекрутам пропонують майже 4 мільйони.

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За словами розвідників, це свідчить про небажання росіян воювати.

Дослівно ГУР: "Регулярне збільшення фінансових бонусів – вимушений крок кремля, який свідчить про труднощі з доукомплектуванням підрозділів.

Владі держави-агресора все важче знайти достатню кількість охочих воювати навіть за значні кошти".