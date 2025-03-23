ГУР: Кремль збільшив виплати росіянам за участь у війні
Неділя, 23 березня 2025, 14:32
Головне управління розвідки дізналося, що Росія збільшила фінансові бонуси для росіян, які добровільно йдуть на війну.
Джерело: ГУР
Деталі: За даним розвідки, в окремих регіонах розмір одноразової виплати з початку цього року збільшили до понад 2 мільйонів рублів, а в Самарській області рекрутам пропонують майже 4 мільйони.
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За словами розвідників, це свідчить про небажання росіян воювати.
Дослівно ГУР: "Регулярне збільшення фінансових бонусів – вимушений крок кремля, який свідчить про труднощі з доукомплектуванням підрозділів.
Владі держави-агресора все важче знайти достатню кількість охочих воювати навіть за значні кошти".
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