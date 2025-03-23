ГУР: Кремль увеличил выплаты россиянам за участие в войне
Воскресенье, 23 марта 2025, 14:32
Главное управление разведки узнало, что Россия увеличила финансовые бонусы для россиян, которые добровольно идут на войну.
Источник: ГУР
Детали: По данным разведки, в отдельных регионах размер единовременной выплаты с начала этого года увеличили до более 2 миллионов рублей, а в Самарской области рекрутам предлагают почти 4 миллиона.
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По словам разведчиков, это свидетельствует о нежелании россиян воевать.
Дословно ГУР: "Регулярное увеличение финансовых бонусов - вынужденный шаг кремля, который свидетельствует о трудностях с доукомплектованием подразделений.
Властям государства-агрессора все труднее найти достаточное количество желающих воевать даже за значительные средства".
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