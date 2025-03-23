Прем’єри Нідерландів і Британії скоординували подальші кроки щодо України

Прем’єр-міністри Нідерландів та Британії провели телефонну розмову стосовно подальшої підтримки України та планів, що обговорюються у межах "коаліції рішучих".

Джерело: прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, "Європейська правда"

Деталі: Схооф повідомив, що щойно мав розмову з британським колегою Кіром Стармером і вони говорили про важливість непохитної підтримки України і про наміри, висловлені "коаліцією рішучих", щодо надійних гарантій безпеки як ключової умови для сталого миру в Україні.

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"Зустріч військових планувальників минулого тижня була важливим кроком. Ще одним таким є майбутня зустріч в Парижі у четвер на запрошення президента Макрона. Подякував прем’єру Стармеру за його лідерську роль в останні тижні. Ми працюємо не лише над безпекою України, але і Європи – а відтак і Нідерландів", – зазначив він.

Раніше цього тижня Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що очільник Кремля не матиме права вето у питанні потенційного розгортання іноземних військ в Україні.

Неофіційно повідомляли, що Макрон розглядає альтернативи своєму, спільному з британським прем’єром Кіром Стармером, плану щодо миротворчої місії для України – із залученням ООН.

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Український президент Володимир Зеленський заявив, що не бачить ООН як альтернативу можливому розміщенню в Україні іноземного контингенту або гарантіям безпеки.