Прем’єри Нідерландів і Британії скоординували подальші кроки щодо України

Премьер-министры Нидерландов и Великобритании провели телефонный разговор относительно дальнейшей поддержки Украины и планов, обсуждаемых в рамках "коалиции решительных".

Источник: премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, "Европейская правда"

Детали: Схооф сообщил, что только что разговаривал с британским коллегой Киром Стармером и они говорили о важности непоколебимой поддержки Украины и о намерениях, высказанных "коалицией решительных", относительно надежных гарантий безопасности как ключевого условия для устойчивого мира в Украине.

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"Встреча военных планировщиков на прошлой неделе была важным шагом. Еще одним таким является предстоящая встреча в Париже в четверг по приглашению президента Макрона. Поблагодарил премьера Стармера за его лидерскую роль в последние недели. Мы работаем не только над безопасностью Украины, но и Европы – а значит и Нидерландов", – отметил он.

Ранее на этой неделе Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что глава Кремля не будет иметь права вето в вопросе потенциального развертывания иностранных войск в Украине.

Неофициально сообщалось, что Макрон рассматривает альтернативы своему, совместному с британским премьером Киром Стармером, плану по миротворческой миссии для Украины – с привлечением ООН.

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не видит ООН как альтернативу возможному размещению в Украине иностранного контингента или гарантиям безопасности.