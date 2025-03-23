Спецпредставник Трампа: Я не бачу, щоб Путін хотів захопити всю Європу

Спецпредставник президента США Стів Віткофф перед очікуваними перемовинами делегацій України і США у Саудівській Аравії заявив, що не бачить російської загрози для решти Європи.

Джерело: Віткофф в ефірі Fox News, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: У неділю 23 березня Віткофф висловив оптимізм щодо результатів переговорного процесу довкола України і сказав, що вірить у готовність Кремля домовлятись про припинення війни.

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"Я відчуваю, що він (Путін) прагне миру", – сказав Віткофф.

Він також сказав, що очікує від перемовин у Саудівській Аравії "деякого реального прогресу", зокрема у тому, що стосується перемир’я у Чорному морі.

"А від того можна природно рухатися до повного припинення вогню", – додав Віткофф.

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Спецпредставник також висловив скепсис щодо побоювань, що Москва, отримавши вигідну для себе домовленість за підсумками агресії проти України, після того піде війною на інших своїх сусідів.

Пряма мова: "Я просто не бачу, щоб він (Путін – ред.) хотів захопити усю Європу. Це суттєво інша ситуація, аніж під час Другої світової".

Що передувало: Перед цим Віткофф заявив, що членство України в НАТО є несумісним з потенційною мирною угодою з Росією.

Також він сказав, що бачить "центральним питанням" у переговорному процесі готовність чи неготовність України змиритися з втратою окупованих територій і при цьому посилався на псевдореферендуми щодо приєднання до РФ, проведені там російською окупаційною адміністрацією.