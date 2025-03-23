Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Спецпредставитель Трампа: Я не вижу, чтобы Путин хотел захватить всю Европу

Мария Емец, Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 марта 2025, 17:43
Спецпредставитель Трампа: Я не вижу, чтобы Путин хотел захватить всю Европу
Стив Уиткофф, фото AFP via Getty Images

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф перед ожидаемыми переговорами делегаций Украины и США в Саудовской Аравии заявил, что не видит российской угрозы для остальной Европы.

Источник: Уиткофф в эфире Fox News, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: В воскресенье 23 марта Уиткофф выразил оптимизм относительно результатов переговорного процесса вокруг Украины и сказал, что верит в готовность Кремля договариваться о прекращении войны.

Реклама:

"Я чувствую, что он (Путин) хочет мира", – сказал Уиткофф.

Он также сказал, что ожидает от переговоров в Саудовской Аравии "некоторого реального прогресса", в частности в том, что касается перемирия в Черном море. "А от того можно естественно двигаться к полному прекращению огня", – добавил Уиткофф.

Спецпредставитель также выразил скепсис относительно опасений, что Москва, получив выгодную для себя договоренность по итогам агрессии против Украины, после того пойдет войной на других своих соседей.

РЕКЛАМА:

Прямая речь: "Я просто не вижу, чтобы он (Путин – ред.) хотел захватить всю Европу. Это существенно другая ситуация, чем во время Второй мировой".

Что предшествовало: Перед этим Уиткофф заявил, что членство Украины в НАТО несовместимо с потенциальным мирным соглашением с Россией.

Также он сказал, что видит "центральным вопросом" в переговорном процессе готовность или неготовность Украины смириться с потерей оккупированных территорий и при этом ссылался на псевдореферендумы о присоединении к РФ, проведенные там российской оккупационной администрацией.

ТрампПутинпереговорыЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В приложении и на сайте "Укрзализныци" сбой работы: будут работать дополнительные кассы
РФ нанесла удар по объектам "Нафтогаза", пострадала газодобыча
обновлено, видеоВ Мьянме и Таиланде произошло мощное землетрясение: 16 человек погибли, еще около 250 пострадали
Правительство получило новое соглашение о недрах с США: говорят, это "рабочая версия"
Новое соглашение о недрах с США может противоречить евроинтеграции Украины – ЕП
Трамп пересекает "красные линии": в соглашении о недрах требуют вернуть США всю помощь с процентами
Все новости...
Трамп
Трамп: Усилия по сдерживанию войны в определенной степени под контролем
Стармер рассказал о давлении Белого дома, чтобы раскритиковать Зеленского за ссору с Трампом
CNN: В США по требованию Трампа пытаются разработать "Золотой купол" для защиты от ракет
Последние новости
13:24
В приложении и на сайте "Укрзализныци" сбой работы: будут работать дополнительные кассы
13:11
РФ увеличила количество штурмов, пытаясь продвинуться в Запорожской области – Волошин
13:10
В Киеве перекроют проспект, чтобы провести строительство метро на Виноградарь
13:09
В США ребенок пожаловался няне на "монстра" под кроватью: оказалось, там скрывался мужчина
13:05
АРМА получило 9 миллионов арестованных средств: на что их направят
12:58
Должны ли военные с боевым опытом проходить 45 дней БЗВП – Генштаб расставил точки над "і"
12:49
Facebook возвращает возможность следить только за постами друзей
12:40
Убытки для Украины от российской агрессии с 2014 года составляют триллион долларов
12:32
РФ нанесла удар по объектам "Нафтогаза", пострадала газодобыча
12:30
Петиция экологов о ветировании скандального закона о земле набрала нужное количество подписей
Все новости...
Реклама:
Реклама: