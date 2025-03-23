Спецпредставитель Трампа: Я не вижу, чтобы Путин хотел захватить всю Европу

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф перед ожидаемыми переговорами делегаций Украины и США в Саудовской Аравии заявил, что не видит российской угрозы для остальной Европы.

Источник: Уиткофф в эфире Fox News, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: В воскресенье 23 марта Уиткофф выразил оптимизм относительно результатов переговорного процесса вокруг Украины и сказал, что верит в готовность Кремля договариваться о прекращении войны.

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"Я чувствую, что он (Путин) хочет мира", – сказал Уиткофф.

Он также сказал, что ожидает от переговоров в Саудовской Аравии "некоторого реального прогресса", в частности в том, что касается перемирия в Черном море. "А от того можно естественно двигаться к полному прекращению огня", – добавил Уиткофф.

Спецпредставитель также выразил скепсис относительно опасений, что Москва, получив выгодную для себя договоренность по итогам агрессии против Украины, после того пойдет войной на других своих соседей.

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Прямая речь: "Я просто не вижу, чтобы он (Путин – ред.) хотел захватить всю Европу. Это существенно другая ситуация, чем во время Второй мировой".

Что предшествовало: Перед этим Уиткофф заявил, что членство Украины в НАТО несовместимо с потенциальным мирным соглашением с Россией.

Также он сказал, что видит "центральным вопросом" в переговорном процессе готовность или неготовность Украины смириться с потерей оккупированных территорий и при этом ссылался на псевдореферендумы о присоединении к РФ, проведенные там российской оккупационной администрацией.