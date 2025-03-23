В Одесской области произошел взрыв в здании полиции: есть погибшая и пострадавшие
Воскресенье, 23 марта 2025, 18:28
В Одесской области в воскресенье произошел взрыв в здании полиции, в результате чего погибла женщина, есть пострадавшие.
Источник: Национальная полиция Украины, одесское издание "Думская"
Дословно: "Правоохранители Одесской области работают на месте взрыва в здании полиции.
Реклама:
В результате происшествия погибла женщина, есть пострадавшие.
На месте работают полицейские и сотрудники СБУ".
Детали: В полиции добавили, что обстоятельства и детали устанавливаются.
РЕКЛАМА:
По информации "Думской", трагедия произошла в Беляевке.
По данным источников издания, причиной взрыва стала граната, которую в здание пронесла неизвестная женщина. Боеприпас был в простом пластиковом пакете.