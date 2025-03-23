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В Одесской области произошел взрыв в здании полиции: есть погибшая и пострадавшие

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 марта 2025, 18:28
В Одесской области произошел взрыв в здании полиции: есть погибшая и пострадавшие
иллюстративное фото Getty Images

В Одесской области в воскресенье произошел взрыв в здании полиции, в результате чего погибла женщина, есть пострадавшие.

Источник: Национальная полиция Украины, одесское издание "Думская"

Дословно: "Правоохранители Одесской области работают на месте взрыва в здании полиции.

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В результате происшествия погибла женщина, есть пострадавшие.

На месте работают полицейские и сотрудники СБУ".

Детали: В полиции добавили, что обстоятельства и детали устанавливаются.

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По информации "Думской", трагедия произошла в Беляевке.

По данным источников издания, причиной взрыва стала граната, которую в здание пронесла неизвестная женщина. Боеприпас был в простом пластиковом пакете.

Одессаполициявзрыв
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