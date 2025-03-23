На Донеччині росіяни вбили ще двох людей, також є поранений

Внаслідок ворожих обстрілів Донеччини у неділю загинули двоє людей, ще один чоловік дістав поранення.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "23 березня 2025 року військові держави-агресора вдарили, ймовірно, з РСЗВ "Смерч" по селищу Донецьке Миколаївської громади. Влучання відбулось поблизу багатоквартирного будинку. В результаті обстрілу за місцем мешкання загинув 46-річний чоловік.

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Також під прицілами ЗС РФ вкотре опинилась житлова забудова Покровська. Під час ворожих атак смертельно травмовано 76-річного пенсіонера, який перебував на вулиці.

наслідки обстрілів Донеччини 23 березня, фото прокуратури

Також зазнав тілесних ушкоджень містянин 69 років – у нього діагностовано мінно-вибухову травму та осколкові поранення".