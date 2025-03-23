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В Донецкой области россияне убили еще двух человек, также есть раненый

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 марта 2025, 18:55
В Донецкой области россияне убили еще двух человек, также есть раненый
последствия обстрелов Донетчины 23 марта, фото прокуратуры

В результате вражеских обстрелов Донетчины в воскресенье погибли два человека, еще один человек получил ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "23 марта 2025 года военные государства-агрессора ударили, вероятно, из РСЗО "Смерч" по поселку Донецкое Николаевской громады. Попадание произошло вблизи многоквартирного дома. В результате обстрела по месту жительства погиб 46-летний мужчина.

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Также под прицелами ВС РФ в очередной раз оказалась жилая застройка Покровска. Во время вражеских атак смертельно травмирован 76-летний пенсионер, который находился на улице.

последствия обстрелов Донетчины 23 марта, фото прокуратуры
последствия обстрелов Донетчины 23 марта, фото прокуратуры

Также получил телесные повреждения горожанин 69 лет – у него диагностирована минно-взрывная травма и осколочные ранения".

Донецкая областьвойна
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