На Сумщині через ворожий обстріл загинули 2 людей, ще одна постраждала
Неділя, 23 березня 2025, 22:28
Внаслідок ворожих обстрілів Миропільської громади на Сумщині загинула продавчиня магазину та ще одна особа, також цивільна особа дістала травми.
Джерело: прокуратура Сумщини, Сумська ОВА
Дослівно: "За даними слідства, 23 березня 2025 року упродовж дня окупанти обстрілювали та скидали керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Миропільської громади Сумського району.
Реклама:
Унаслідок атаки ворога загинула 61-річна продавчиня магазину, іще одну особу поранено".
Деталі: Внаслідок обстрілів пошкоджено та знищено низку приватних будинків.
Оновлено: Пізніше Сумська ОВА повідомила, що в Миропільській громаді внаслідок обстрілу загинуло 2 цивільних, ще одну цивільну особу травмовано.