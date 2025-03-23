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На Сумщині через ворожий обстріл загинули 2 людей, ще одна постраждала

Катерина ТищенкоНеділя, 23 березня 2025, 22:28
На Сумщині через ворожий обстріл загинули 2 людей, ще одна постраждала
Миропілля на Сумщині, deepstatemap

Внаслідок ворожих обстрілів Миропільської громади на Сумщині загинула продавчиня магазину та ще одна особа, також цивільна особа дістала травми.

Джерело: прокуратура Сумщини, Сумська ОВА

Дослівно: "За даними слідства, 23 березня 2025 року упродовж дня окупанти обстрілювали та скидали керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Миропільської громади Сумського району.

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Унаслідок атаки ворога загинула 61-річна продавчиня магазину, іще одну особу поранено".

Деталі: Внаслідок обстрілів пошкоджено та знищено низку приватних будинків.

Оновлено: Пізніше Сумська ОВА повідомила, що в Миропільській громаді внаслідок обстрілу загинуло 2 цивільних, ще одну цивільну особу травмовано.

Сумська областьвійна
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