На Сумщине из-за вражеского обстрела погибли 2 людей, еще один пострадал
Воскресенье, 23 марта 2025, 22:28
В результате вражеских обстрелов Миропольской громады на Сумщине погибла продавщица магазина и еще один человек, также гражданское лицо получило травмы.
Источник: прокуратура Сумщины
Дословно: "По данным следствия, 23 марта 2025 года в течение дня оккупанты обстреливали и сбрасывали управляемые авиационные бомбы на гражданскую инфраструктуру Миропольской громады Сумского района.
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В результате атаки врага погибла 61-летняя продавщица магазина, еще один человек ранен".
Детали: В результате обстрелов повреждены и уничтожены ряд частных домов.
Обновлено: Позже Сумская ОГА сообщила, что в Миропольской громаде в результате обстрела погибли 2 гражданских, еще одно гражданское лицо травмировано.