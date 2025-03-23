На Сумщине из-за вражеского обстрела погибли 2 людей, еще один пострадал

В результате вражеских обстрелов Миропольской громады на Сумщине погибла продавщица магазина и еще один человек, также гражданское лицо получило травмы.

Источник: прокуратура Сумщины

Дословно: "По данным следствия, 23 марта 2025 года в течение дня оккупанты обстреливали и сбрасывали управляемые авиационные бомбы на гражданскую инфраструктуру Миропольской громады Сумского района.

Реклама:

В результате атаки врага погибла 61-летняя продавщица магазина, еще один человек ранен".

Детали: В результате обстрелов повреждены и уничтожены ряд частных домов.

Обновлено: Позже Сумская ОГА сообщила, что в Миропольской громаде в результате обстрела погибли 2 гражданских, еще одно гражданское лицо травмировано.