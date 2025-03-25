Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

Росіяни масовано атакували Ізюм безпілотниками – Синєгубов

Ольга Глущенко Вівторок, 25 березня 2025, 00:34
Росіяни масовано атакували Ізюм безпілотниками – Синєгубов
ілюстративне фото: Getty Images

Пізно ввечері в понеділок керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про масовану атаку на Ізюм та пожежу внаслідок атаки.

Джерело: Синєгубов у соцмережах

Пряма мова Синєгубова: "Ізюм під під атакою ворожих безпілотників.

Реклама:

Зафіксували удари 14 БпЛА типу "Шахед". Внаслідок обстрілу сталося загоряння цивільної нежитлової інфраструктури".

Деталі: За попередніми даними керівника ОВА, обійшлося без постраждалих.

Харківська областьбезпілотникиросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В Іркутській області РФ розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3
оновлено, фотоРФ вдарила балістикою по Кривому Рогу: 4 загиблих, понад 10 поранено
ОновленоСША наклали санкції на мережу, що постачала хуситам крадене українське зерно
відеоСхема "яєць по 17 гривень": НАБУ і САП викрили у Міноборони розкрадання понад 733 млн грн
інфографікаУ Києві на вихідні зупинять рух поїздів метро між станціями "Лісова" та "Дніпро"
фотоТеракт у відділенні поліції на Одещині: затримали підозрюваного у виготовленні вибухівки
Усі новини...
Харківська область
Окупанти атакували дронами Харківщину: спалахнула масштабна пожежа на підприємстві
Росіяни атакували Харківщину: поранили вагітну і чоловіка
Зеленський після Донеччини відвідав командні пункти на Харківщині
Останні новини
20:21
Прем'єрка Данії звернулася до Трампа: Гренландія належить гренландцям
20:11
Продажі авто Tesla впали до мінімуму 2022 року
20:08
В Іркутській області РФ розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3
20:00
Україна в березні наростила експорт товарів: які показники
19:55
футболПіхальонок приніс "Динамо" перемогу над "Рухом" у чвертьфіналі Кубку України
19:42
Пропагувала "кадетські класи" та вступ до армії РФ: "міністерка освіти" в окупації отримала підозру
19:35
У Молдові заявили, що Росія витратила 200 млн євро на підкуп виборців
19:21
Чехія викрила в себе російську шпигунку, її видворять з країни
19:13
оновлено, фотоРФ вдарила балістикою по Кривому Рогу: 4 загиблих, понад 10 поранено
19:08
Рютте вперше прокоментував "злив" з Пентагону про зміну євразійської стратегії США
Усі новини...
Реклама:
Реклама: