Росіяни масовано атакували Ізюм безпілотниками – Синєгубов

Пізно ввечері в понеділок керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про масовану атаку на Ізюм та пожежу внаслідок атаки.

Джерело: Синєгубов у соцмережах

Пряма мова Синєгубова: "Ізюм під під атакою ворожих безпілотників.

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Зафіксували удари 14 БпЛА типу "Шахед". Внаслідок обстрілу сталося загоряння цивільної нежитлової інфраструктури".

Деталі: За попередніми даними керівника ОВА, обійшлося без постраждалих.