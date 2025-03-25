Росіяни масовано атакували Ізюм безпілотниками – Синєгубов
Вівторок, 25 березня 2025, 00:34
Пізно ввечері в понеділок керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про масовану атаку на Ізюм та пожежу внаслідок атаки.
Джерело: Синєгубов у соцмережах
Пряма мова Синєгубова: "Ізюм під під атакою ворожих безпілотників.
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Зафіксували удари 14 БпЛА типу "Шахед". Внаслідок обстрілу сталося загоряння цивільної нежитлової інфраструктури".
Деталі: За попередніми даними керівника ОВА, обійшлося без постраждалих.