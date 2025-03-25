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Россияне массированно атаковали Изюм беспилотниками – Синегубов

Ольга ГлущенкоВторник, 25 марта 2025, 00:34
Россияне массированно атаковали Изюм беспилотниками – Синегубов
Иллюстративное фото: Getty Images

Поздно вечером в понедельник руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о массированной атаке на Изюм и пожаре в результате атаки.

Источник: Синегубов в соцсетях

Прямая речь Синегубова: "Изюм под атакой вражеских беспилотников.

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Зафиксировали удары 14 БпЛА типа "Шахед". В результате обстрела произошло возгорание гражданской нежилой инфраструктуры".

Детали: По предварительным данным руководителя ОВА, обошлось без пострадавших.

Харьковская областьбеспилотникироссийско-украинская война
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