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Деталі про тривалий мир в Україні можуть обговорюватися після повного припинення вогню – Держдеп

Ольга Глущенко Вівторок, 25 березня 2025, 01:58
Деталі про тривалий мир в Україні можуть обговорюватися після повного припинення вогню – Держдеп
Теммі Брюс, фото: Getty Images

За словами речниці Держдепу США Теммі Брюс, деталі щодо тривалого миру можуть обговорюватися лише після припинення вогню між Україною та Росією.

Джерело: Брюс, коментуючи заяви президента США Дональда Трампа про територіальні поступки України

Пряма мова Брюс: "Тільки після припинення вогню – повного припинення вогню, – як зазначив президент (Трамп – ред.) і, звичайно, держсекретар (Марко Рубіо – ред.), ми зможемо обговорювати розбіжності й те, що відбуватиметься після цього, коли йтиметься про тривалий мир".

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Деталі: Видання зазначає, що Брюс ухилилася від відповіді про те, чи можна довіряти російському правителю Володимиру Путіну, зазначивши, що головне – який буде результат переговорів.

Пряма мова Брюс: "Мова йде про те, щоб дійти до кінцевої точки, з якою погодиться світ і всі ми… Справа не в довірі чи в тому, з ким ви маєте справу, і подобається він вам чи ні, а в тому, що, врешті-решт, буде в кінці".

Передісторія:

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  • Російська та американська делегації увечері 24 березня завершили переговори, які тривали в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 12 годин та стосувались завершення російського вторгнення в Україну. За її підсумками 25 березня поширять спільну заяву.
  • У Кремлі раніше говорили, що у центрі обговорень з американською делегацією  в Саудівській Аравії – питання про поновлення Чорноморської зернової ініціативи, з якої росіяни вийшли у 2023 році.
  • В МЗС України розповідали, що на цій зустрічі мають "визначатися параметри тих пропозицій про різні режими припинення вогню, які є сьогодні на столі".
  • Після завершення переговорів американців з росіянами українська делегація проведе повторні переговори з делегацією США, підтвердив президент Володимир Зеленський.

СШАпереговориросійсько-українська війна
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