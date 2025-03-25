Деталі про тривалий мир в Україні можуть обговорюватися після повного припинення вогню – Держдеп
За словами речниці Держдепу США Теммі Брюс, деталі щодо тривалого миру можуть обговорюватися лише після припинення вогню між Україною та Росією.
Джерело: Брюс, коментуючи заяви президента США Дональда Трампа про територіальні поступки України
Пряма мова Брюс: "Тільки після припинення вогню – повного припинення вогню, – як зазначив президент (Трамп – ред.) і, звичайно, держсекретар (Марко Рубіо – ред.), ми зможемо обговорювати розбіжності й те, що відбуватиметься після цього, коли йтиметься про тривалий мир".
Деталі: Видання зазначає, що Брюс ухилилася від відповіді про те, чи можна довіряти російському правителю Володимиру Путіну, зазначивши, що головне – який буде результат переговорів.
Пряма мова Брюс: "Мова йде про те, щоб дійти до кінцевої точки, з якою погодиться світ і всі ми… Справа не в довірі чи в тому, з ким ви маєте справу, і подобається він вам чи ні, а в тому, що, врешті-решт, буде в кінці".
Передісторія:
- Російська та американська делегації увечері 24 березня завершили переговори, які тривали в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 12 годин та стосувались завершення російського вторгнення в Україну. За її підсумками 25 березня поширять спільну заяву.
- У Кремлі раніше говорили, що у центрі обговорень з американською делегацією в Саудівській Аравії – питання про поновлення Чорноморської зернової ініціативи, з якої росіяни вийшли у 2023 році.
- В МЗС України розповідали, що на цій зустрічі мають "визначатися параметри тих пропозицій про різні режими припинення вогню, які є сьогодні на столі".
- Після завершення переговорів американців з росіянами українська делегація проведе повторні переговори з делегацією США, підтвердив президент Володимир Зеленський.