Деталі про тривалий мир в Україні можуть обговорюватися після повного припинення вогню – Держдеп

За словами речниці Держдепу США Теммі Брюс, деталі щодо тривалого миру можуть обговорюватися лише після припинення вогню між Україною та Росією.

Джерело: Брюс, коментуючи заяви президента США Дональда Трампа про територіальні поступки України

Пряма мова Брюс: "Тільки після припинення вогню – повного припинення вогню, – як зазначив президент (Трамп – ред.) і, звичайно, держсекретар (Марко Рубіо – ред.), ми зможемо обговорювати розбіжності й те, що відбуватиметься після цього, коли йтиметься про тривалий мир".

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Деталі: Видання зазначає, що Брюс ухилилася від відповіді про те, чи можна довіряти російському правителю Володимиру Путіну, зазначивши, що головне – який буде результат переговорів.

Пряма мова Брюс: "Мова йде про те, щоб дійти до кінцевої точки, з якою погодиться світ і всі ми… Справа не в довірі чи в тому, з ким ви маєте справу, і подобається він вам чи ні, а в тому, що, врешті-решт, буде в кінці".

Передісторія:

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